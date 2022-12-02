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Село в Белгородской области обесточено после обстрела украинских националистов

Ян Брацкий
17:28 02.12.2022
Оперативные бригады уже приступили к устранению последствий обстрела с территории Украины, сообщили местные власти.
Село в Белгородской области обесточено после обстрела украинских националистов
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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Украинские националисты обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. С его слов, от действий радикалов никто из местных жителей не пострадал.

«Осколками снаряда повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено», - написал Гладков, отметив, что оперативные бригады уже приступили к устранению последствий обстрела с территории Украины.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле украинскими националистами села Устинка в Белгородской области погиб 80-летний пенсионер. В результате преступных действий боевиков пострадали частные домовладения.

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