Село в Белгородской области обесточено после обстрела украинских националистов

Оперативные бригады уже приступили к устранению последствий обстрела с территории Украины, сообщили местные власти.

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Украинские националисты обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. С его слов, от действий радикалов никто из местных жителей не пострадал.

«Осколками снаряда повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено», - написал Гладков, отметив, что оперативные бригады уже приступили к устранению последствий обстрела с территории Украины.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле украинскими националистами села Устинка в Белгородской области погиб 80-летний пенсионер. В результате преступных действий боевиков пострадали частные домовладения.