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При обстреле ВСУ села под Белгородом погиб 80-летний пенсионер

Анна Назайкина
17:55 18.11.2022
Как утверждается, в результате преступных действий боевиков также пострадали четыре частных домовладения.
При обстреле ВСУ села под Белгородом погиб 80-летний пенсионер
© Фото: vvgladkov, Telegram
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При обстреле украинскими националистами села Устинка в Белгородской области, по предварительным данным, погиб 80-летний пенсионер. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды», - уточнил он.

Как утверждается, в результате преступных действий боевиков пострадали четыре частных домовладения. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб.

Накануне, 17 ноября, украинские вооруженные формирования обстреляли подстанцию в Белгородском районе. От снарядов повреждения получили два трансформатора.

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