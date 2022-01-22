Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Алексей Курильченко
17:02 22.01.2022
Утверждается, что один из его сообщников скрылся в Казахстане.
СМИ: задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Один из подозреваемых в совершении ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Полиция пока данную информацию не подтвердила.

По данным канала, задержанным является 25-летний мужчина. Также сообщается, что у него было двое сообщников - один из них скрылся в Казахстане, личность второго не установлена.

Ранее в прессе раскрыли подробности разбойного нападения на Марину Коташенко. По данным СМИ, после остановки транспортного средства к женщине в автомобиль подсели трое неизвестных с оружием, после чего заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали принадлежащие Коташенко деньги. У женщины похитили 100 миллионов рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:30 В стране и мире
Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве девочки и ее родителей в Омской области
15:58 Спорт
Теннисист Рублев уступил хорвату Чиличу на Australian Open
17:23 В стране и мире
Видео
Жители села Забайкалья, где собаки загрызли девочку, устроили сход у администрации
14:15 В стране и мире
В МИД РФ назвали пропагандой публикацию США о политике России на Украине накануне переговоров
15:26 В стране и мире
Министр обороны Британии рад предстоящим переговорам с Шойгу
Популярное
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Бывшего чемпиона UFC Тактарова избили в Мексике
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.