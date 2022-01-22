СМИ: задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Один из подозреваемых в совершении ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Полиция пока данную информацию не подтвердила.

По данным канала, задержанным является 25-летний мужчина. Также сообщается, что у него было двое сообщников - один из них скрылся в Казахстане, личность второго не установлена.

Ранее в прессе раскрыли подробности разбойного нападения на Марину Коташенко. По данным СМИ, после остановки транспортного средства к женщине в автомобиль подсели трое неизвестных с оружием, после чего заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали принадлежащие Коташенко деньги. У женщины похитили 100 миллионов рублей.