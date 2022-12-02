В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сгоревшее железо и обломки: украинские боевики обстреляли Донецк, погибли люди

Тимур Шерзад
Алексей Огренич
13:04 02.12.2022
Как уточнил Огренич, украинские националисты выпустили по Донецку несколько снарядов из «Града». Они вызвали повреждения в Ворошиловском районе города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Донецке работает корреспондент «Звезды» Алексей Огренич. Он увидел последствия хаотичных ударов, нанесенных врагом их РСЗО «Град» по столице Донецкой Народной Республики. 

Как уточнил Огренич, украинские националисты выпустили по Донецку несколько снарядов из «Града». Они вызвали повреждения в Ворошиловском районе города.

«Бьют по местам скопления людей. Ремонт телефонов, магазинчик-ателье - все уничтожено. Это был снаряд РСЗО "Град". Одна женщина погибла, она находилась в пяти метрах от эпицентра взрыва», - прокомментировал корреспондент. 

В то же время в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о гибели двух человек в ходе украинских обстрелов. 

Ранее «Звезда» показала, как работают «Гвоздики» и «Нона-С» под Артемовском. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:33 В стране и мире
Кравцов: раздел про СВО включат в школьные учебники истории
13:33 Армия
В Минобороны России раскрыли потери врага в ходе освобождения Курдюмовки нашими войсками
12:39 В стране и мире
Сноуден принял присягу и получил российский паспорт
12:16 В стране и мире
Видео
На границе с Украиной белорусские силовики перехватили беспилотник
12:03 В стране и мире
Взрыв прогремел в черноморском порту на севере Турции
Популярное
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.