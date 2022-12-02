Сгоревшее железо и обломки: украинские боевики обстреляли Донецк, погибли люди

Как уточнил Огренич, украинские националисты выпустили по Донецку несколько снарядов из «Града». Они вызвали повреждения в Ворошиловском районе города.

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В Донецке работает корреспондент «Звезды» Алексей Огренич. Он увидел последствия хаотичных ударов, нанесенных врагом их РСЗО «Град» по столице Донецкой Народной Республики.

Как уточнил Огренич, украинские националисты выпустили по Донецку несколько снарядов из «Града». Они вызвали повреждения в Ворошиловском районе города.

«Бьют по местам скопления людей. Ремонт телефонов, магазинчик-ателье - все уничтожено. Это был снаряд РСЗО "Град". Одна женщина погибла, она находилась в пяти метрах от эпицентра взрыва», - прокомментировал корреспондент.

В то же время в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о гибели двух человек в ходе украинских обстрелов.

Ранее «Звезда» показала, как работают «Гвоздики» и «Нона-С» под Артемовском.