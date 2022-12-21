В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономическая зима придет в Россию 22 декабря

Вероника Волосунова
06:54 21.12.2022
С этого дня начнет увеличиваться световой день. В Москве также ожидается потепление до плюс 1-3 градусов.
Астрономическая зима придет в Россию 22 декабря
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

22 декабря в четверг в Россию придет астрономическая зима. В этот день состоится зимнее солнцестояние, после которого световой день начнет увеличиваться. Об этом рассказали ТАСС в Гидромедцентре России.

«Зимнее солнцестояние придется на 00:48 мск 22 декабря. <?> Начинается астрономическая зима. В старину говорили, что солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. С этого момента начинает увеличиваться продолжительность светового дня», - сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В то же время, по словам синоптика, заметить существенные изменения в световом дне россияне смогут только на пике зимы - к концу января.

Метеоролог отметила, что наступление астрономической зимы не влияет на погоду.

«Для нашей жизни, для нашего времени эти астрономические факторы на изменение климата не оказывают влияния. Каждый год мы видим, что наши зимы могут меняться очень сильно, но это вполне нормально», - рассказала Мария.

В Гидромедцентре добавили, что в Москве в четверг ночью ожидается потепление до минус 1-0 градусов, а днем до плюс 1-3 градусов.

Утром 20 декабря на фоне непогоды более 40 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. 18 декабря из-за погодных условий задержали 50 рейсов из Москвы, а 13 отменили.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Легкоуправляема как винтовка: боевая работа гаубицы «Мста-Б» по зачистке позиций от украинских боевиков в зоне СВО
01:33 В стране и мире
МИД: Москва и Минск реагируют на угрозы НАТО и не нарушают договор о нераспространении
22:35 В стране и мире
Видео
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
21:21 В стране и мире
Видео
Как можно больше крови: как в лаборатории в Рубежном Запад исследовал славянский генофонд
19:48 В стране и мире
Белорусские космонавты прибыли в Россию на отбор для полета
Популярное
Загадочный портрет с автографом Рахманинова нашли в фондах Музея музыки
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
Совершенствование «стратегов»: еще один модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.