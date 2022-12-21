Астрономическая зима придет в Россию 22 декабря

С этого дня начнет увеличиваться световой день. В Москве также ожидается потепление до плюс 1-3 градусов.

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22 декабря в четверг в Россию придет астрономическая зима. В этот день состоится зимнее солнцестояние, после которого световой день начнет увеличиваться. Об этом рассказали ТАСС в Гидромедцентре России.

«Зимнее солнцестояние придется на 00:48 мск 22 декабря. <?> Начинается астрономическая зима. В старину говорили, что солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. С этого момента начинает увеличиваться продолжительность светового дня», - сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В то же время, по словам синоптика, заметить существенные изменения в световом дне россияне смогут только на пике зимы - к концу января.

Метеоролог отметила, что наступление астрономической зимы не влияет на погоду.

«Для нашей жизни, для нашего времени эти астрономические факторы на изменение климата не оказывают влияния. Каждый год мы видим, что наши зимы могут меняться очень сильно, но это вполне нормально», - рассказала Мария.

В Гидромедцентре добавили, что в Москве в четверг ночью ожидается потепление до минус 1-0 градусов, а днем до плюс 1-3 градусов.

Утром 20 декабря на фоне непогоды более 40 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. 18 декабря из-за погодных условий задержали 50 рейсов из Москвы, а 13 отменили.