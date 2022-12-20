Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Рейсы отменены в трех аэропортах: «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
На фоне непогоды более 40 рейсов отменили или задержали в трех московских аэропортах - «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», согласно данным сервиса «Яндекс Расписания».
По состоянию на 8.49 в «Домодедово» задержали 18 рейсов и 2 отменили; во «Внуково» задержали 6 рейсов, 10 отменили; в «Шереметьево» задержали 9 рейсов, 5 отменили.
Во вторник в Москве ожидается облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов, сообщили в РИА новости.
18 декабря из-за погодных условий во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 50 рейсов, отменены - 13.