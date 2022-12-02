«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Боец батальона «Сомали», участвовавший в боях еще до начала специальной военной операции, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за воссоединение Донбасса с Россией.

«Хотел бы вас очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», - сказал боец на встрече президента с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и представителями общественных организаций.