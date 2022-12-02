Путин: пострадавшим участникам спецоперации должна быть оказана всесторонняя поддержка

По словам Владимира Путина, получившие тяжелые ранения бойцы - настоящие мужчины, герои и защитники России. Они с честью выполняли свой долг. Президент подчеркнул, что теперь наша задача - выполнить свой долг перед ними.

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Президент России Владимир Путин заявил, что участникам спецоперации, пострадавшим в ходе ее проведения, должна быть оказана всесторонняя поддержка.

«В зоне особого внимания сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции. Они должны быть обеспечены на качественном современном уровне всем необходимым для медицинской и социальной реабилитации, скорейшего восстановления», - сказал Путин на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

По словам президента, получившие тяжелые ранения бойцы - настоящие мужчины, герои и защитники России. Они с честью выполняли свой долг. Президент подчеркнул, что теперь наша задача - выполнить свой долг перед ними.

Ранее в Минобороны России сообщили о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников на территории Донецкой Народной Республики.