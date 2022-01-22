МИД РФ сообщило о «токсичной кампании» США против Москвы

США и НАТО запустили против Москвы «токсичную кампанию» с ложными обвинениями на фоне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили в российском ведомстве, отметив, что Россию на западе демонстрируют как «угрозу международной стабильности».

«Вместо того чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности», - говорится в сообщении на странице в Facebook МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Заахарова заявила, что публикация Белым домом бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена является откровенной пропагандой. Документ был основан на основе вырванных из контекста сюжетов, не имеющих ничего общего с реальностью.