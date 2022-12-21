Глава Энергодара сообщил, что жители города будут обеспечены теплом к пику холодов в январе

Глава города добавил, что из-за продолжающихся в последнее время обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС со стороны украинских боевиков возникают сложности с решением проблемы.

© Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости

Новый глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что в квартиры горожан будут подавать тепло в соответствии с нормативами, когда в январе настанет пик холодов. По его словам, это основная задача городской администрации.

«У нас разработан план мероприятий, который позволит улучшить ситуацию. Надеемся, к пику холодов в январе мы подойдем по стандартам обеспечения тепла. Это наша первая задача в этих непростых условиях. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы решить проблему, и она на самом деле решается», - отметил Сеновоз в беседе с ТАСС.

Чиновник добавил, что из-за продолжающихся в последнее время обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС со стороны украинских боевиков возникают сложности. Сеновоз указал, что под угрозой военного воздействия не может существовать ни одна система, «когда все усилия могут быть перечеркнуты обстрелами».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся уходе России с Запорожской атомной электростанции.