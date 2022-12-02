Для нужд США и зарубежных партнеров: Пентагон потратит $431 млн на производство HIMARS
Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Согласно информации на официальном сайте ведомства, стоимость контракта составит 430 930 711 долларов.
Кроме этого, в публикации указано, для чего Пентагон закупает данное вооружение.
«Для удовлетворения неотложных потребностей в поддержке армии США и различных зарубежных партнеров» - говорится в ней.
По соглашению Минобороны США и Lockheed Martin предполагаемой датой завершения производства РСЗО HIMARS является 31 декабря 2025 года.
Ранее стало известно о контракте, подписанном США с компанией Raytheon, на закупку систем ПВО NASAMS для Украины. В качества стоимости данной поставки вооружения называлась сумма в $1,2 млрд.