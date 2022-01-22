Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Российский спортсмен обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа.
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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open. Спортсмен обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 6:4, 6:2.
Следующим оппонентом Медведева может стал австралиец Кристофер О’Коннелл либо американец Максим Кресси.
Ранее Медведев вышел в третий круг чемпионата Australian Open. Во втором круге он обыграл австралийца Ника Кириоса.