Reuters: взрыв прогремел в посольстве Украины в Мадриде

Утверждается, что взрыв в здании дипломатического представительства произошел после вскрытия одного из писем.

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Взрыв прогремел в посольстве Украины в Мадриде, передает Reuters. По данным агентства, в результате произошедшего пострадал один человек.

Europa Press пишет, что при чрезвычайном происшествии в столице Испании был ранен работник посольства.

Также утверждается, что взрыв в здании дипломатического представительства произошел после вскрытия одного из писем - там могло находиться небольшое взрывное устройство.

По данным испанских СМИ, в результате ЧП сотрудник посольства получил легкие травмы. Здание оцеплено. Также было добавлено, что в городе активирован антитеррористический протокол.