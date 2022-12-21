Маск написал, что покинет пост главы Twitter, как только будет найден глупый кандидат

Бизнесмен добавил, что после этого он останется руководителем команд программного обеспечения и серверов.

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Американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что покинет пост руководителя данной компании только когда найдет себе «кого-нибудь достаточного глупого».

Маск пояснил, что после этого он останется руководителем команд программного обеспечения и серверов. Об этом он написал на свой странице в приобретенной им ранее за 44 миллиарда долларов соцсети.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я буду руководить командами программного обеспечения и серверов», - сказал Маск.

Чуть ранее Илон Маск решил выяснить мнение интернет-сообщества о целесообразности его пребывания во главе компанией Twitter.

Посредством опроса он решил выяснить мнение пользователей, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Он отметил, что им движет желание узнать общественное мнение и он готов «подчиниться результатам этого опроса».