Маск запустил опрос о целесообразности его пребывания во главе Twitter

Маск решил выяснить мнение интернет-сообщества о целесообразности его пребывания во главе Twitter.

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Американский предприниматель Илон Макс решил выяснить, что думают пользователи соцсети Twitter о целесообразности его пребывания во главе компании, и задал интернет-сообществу вопрос, стоит ли ему покинуть этот пост.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter?», - спросил у пользователей Маск.

Бизнесмен отметил, что им движет желание узнать общественное мнение и он готов «подчиниться результатам этого опроса».

Ранее Маск объявил о модернизации менеджмента компании и обещал любые серьезные изменения начинать с проведения опросов.

Напомним, что осенью Маск купил Twitter за 44 млрд долларов и обещал сделать самую свободную и точную соцсеть.