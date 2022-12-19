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Маск запустил опрос о целесообразности его пребывания во главе Twitter

Ирина Елагина
04:15 19.12.2022
Маск решил выяснить мнение интернет-сообщества о целесообразности его пребывания во главе Twitter.
Маск запустил опрос о целесообразности его пребывания во главе Twitter
© Фото: www.imago-images.de Globallookpress
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Американский предприниматель Илон Макс решил выяснить, что думают пользователи соцсети Twitter о целесообразности его пребывания во главе компании, и задал интернет-сообществу вопрос, стоит ли ему покинуть этот пост.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter?», - спросил у пользователей Маск.

Бизнесмен отметил, что им движет желание узнать общественное мнение и он готов «подчиниться результатам этого опроса».

Ранее Маск объявил о модернизации менеджмента компании и обещал любые серьезные изменения начинать с проведения опросов.

Напомним, что осенью Маск купил Twitter за 44 млрд долларов и обещал сделать самую свободную и точную соцсеть.

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