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Министр обороны Британии рад предстоящим переговорам с Шойгу

Алексей Курильченко
15:26 22.01.2022
Бен Уоллес выразил готовность изучать все пути достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса.
Министр обороны Британии рад предстоящим переговорам с Шойгу
© Фото: Martyn Wheatley, Parsons Media, Globallookpress
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рад тому, что переговоры с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу состоятся. Об этом сообщил высокопоставленный источник в британском минобороны.

«Министр обороны (Уоллес - прим.ред.) рад, что Россия приняла приглашение провести переговоры с коллегой… Министр ясно дал понять, что он будет изучать все пути достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством», - цитирует слова источника Independent.

В своем письме Уоллесу Шойгу заявил, что возобновление контактов между Москвой и Лондоном будет способствовать снижению напряженности в Европе. Шойгу подтвердил Уоллесу готовность обсуждать актуальные вопросы безопасности и предложил провести переговоры в Москве, когда ему будет удобно.

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