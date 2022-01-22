Министр обороны Британии рад предстоящим переговорам с Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рад тому, что переговоры с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу состоятся. Об этом сообщил высокопоставленный источник в британском минобороны.

«Министр обороны (Уоллес - прим.ред.) рад, что Россия приняла приглашение провести переговоры с коллегой… Министр ясно дал понять, что он будет изучать все пути достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством», - цитирует слова источника Independent.

В своем письме Уоллесу Шойгу заявил, что возобновление контактов между Москвой и Лондоном будет способствовать снижению напряженности в Европе. Шойгу подтвердил Уоллесу готовность обсуждать актуальные вопросы безопасности и предложил провести переговоры в Москве, когда ему будет удобно.