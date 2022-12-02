Еврокомиссар заявил, что Сербия должна ввести санкции против РФ для вступления в ЕС

По его словам, Сербия должна быть на стороне Евросоюза и помогать обозначенным образом проводить введенные против России ограничительные меры.

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Сербия, помимо проведения реформ, должна ввести санкции в отношении России, чтобы вступить в Европейский союз. Об этом заявил на пресс-конференции в Белграде еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Но не могу скрыть факт, что российская агрессия на Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла», - передает его заявление ТАСС.

По его словам, Сербия должна быть на стороне Евросоюза и помогать обозначенным образом проводить введенные против России ограничительные меры.

Ранее в министерстве иностранных дел России прокомментировали призыв к Сербии со стороны Евросоюза ввести антироссийские санкции и признать независимость Косова. Официальный представитель Мария Захарова высмеяла данный шантаж в отношении Сербии, сказав, что от Европы осталась «только географическая привязка к континенту». Она добавила, что там уничтожены христианские ценности и античные постулаты закона и права.