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Еврокомиссар заявил, что Сербия должна ввести санкции против РФ для вступления в ЕС

Максим Крюков
15:03 02.12.2022
По его словам, Сербия должна быть на стороне Евросоюза и помогать обозначенным образом проводить введенные против России ограничительные меры.
Еврокомиссар заявил, что Сербия должна ввести санкции против РФ для вступления в ЕС
© Фото: Simon Belcher, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Сербия, помимо проведения реформ, должна ввести санкции в отношении России, чтобы вступить в Европейский союз. Об этом заявил на пресс-конференции в Белграде еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Но не могу скрыть факт, что российская агрессия на Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла», - передает его заявление ТАСС.

По его словам, Сербия должна быть на стороне Евросоюза и помогать обозначенным образом проводить введенные против России ограничительные меры.

Ранее в министерстве иностранных дел России прокомментировали призыв к Сербии со стороны Евросоюза ввести антироссийские санкции и признать независимость Косова. Официальный представитель Мария Захарова высмеяла данный шантаж в отношении Сербии, сказав, что от Европы осталась «только географическая привязка к континенту». Она добавила, что там уничтожены христианские ценности и античные постулаты закона и права.

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