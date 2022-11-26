Захарова высмеяла предложение ЕС Сербии ввести антироссийские санкции

Мария Захарова отметила, что Европа, как цивилизация, сохранилась только в России.

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали призыв к Сербии со стороны Евросоюза ввести антироссийские санкции и признать независимость Косова. Все это требуется для вступления в Европейский союз.

Официальный представитель Мария Захарова высмеяла данный шантаж в отношении Сербии, сказав, что от Европы осталась «только географическая привязка к континенту». Она добавила: там уничтожены христианские ценности и античные постулаты закона и права.

«Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России. В ЕС уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, идеалы гуманизма», - написала она в своем Telegram-канале.

В начале ноября в Сербии отвергли план Германии и Франции по урегулированию ситуации в Косове. Предложенный проект предполагал членство непризнанной республики в ООН без формального признания Белградом.