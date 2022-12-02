Адвокат Сноудена рассказал, в каком городе РФ будет жить экс-агент ЦРУ

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Адвокат бывшего агента ЦРУ Эдварда Сноудена рассказал в беседе со «Звездой», что он будет жить в Москве после того, как получил гражданство Российской Федерации.

Сегодня стало известно, что Сноуден принял присягу и получил документ, подтверждающий принадлежность к российскому гражданству. По словам Анатолия Кучерены, заявление он подал около двух лет назад.

«Он, конечно же, волновался. Он законопослушный и не нарушал закона РФ. Есть определенные требования...и он следовал... Я не сомневался, что все будет хорошо...Надо было только ждать. Сейчас он очень доволен, на очереди его супруга собирает документы, дальше - дети», - сказал юрист.

Кроме того, адвокат объяснил, что в настоящий момент у Сноудена двойное гражданство - российское и американское. США пытались аннулировать американский паспорт бывшему агенту ЦРУ, однако гражданство аннулировать они не могут.