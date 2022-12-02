В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Адвокат Сноудена рассказал, в каком городе РФ будет жить экс-агент ЦРУ

Анна Назайкина
15:15 02.12.2022
Сегодня стало известно, что Сноуден получил паспорт Российской Федерации и принял присягу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Henrique Casinhas, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Адвокат бывшего агента ЦРУ  Эдварда Сноудена рассказал в беседе со «Звездой», что он будет жить в Москве после того, как получил гражданство Российской Федерации.

Сегодня стало известно, что Сноуден принял присягу и получил документ, подтверждающий принадлежность к российскому гражданству. По словам Анатолия Кучерены,  заявление он подал около двух лет назад.

«Он, конечно же, волновался. Он законопослушный и не нарушал закона РФ. Есть определенные требования...и он следовал... Я не сомневался, что все будет хорошо...Надо было только ждать. Сейчас он очень доволен, на очереди его супруга собирает документы, дальше - дети», - сказал юрист.

Кроме того, адвокат объяснил, что в настоящий момент у Сноудена двойное гражданство - российское и американское. США пытались аннулировать американский паспорт бывшему агенту ЦРУ, однако гражданство аннулировать они не могут.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:34 В стране и мире
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
15:54 В стране и мире
В Германии не подтвердили передачу украинским боевикам ЗРК Patriot
15:52 В стране и мире
МИД Украины: посольства страны в шести государствах ЕС получили пакеты с глазами животных
15:14 В стране и мире
Пять лет тюрьмы будет грозить за попытку обхода антироссийских санкций
15:09 В стране и мире
В ООН заявили, что расследуют видео массового расстрела российских военнопленных
Популярное
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.