Председатель комиссии ООН, занимающейся расследованием событий на Украине, уточнил, что внимание будет уделено не только содержанию видео, но и его подлинности.

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В Организации Объединенных Наций заявили, что расследуют видео массового расстрела российских военнопленных в Макеевке в Луганской Народной Республике.

Председатель комиссии ООН, занимающейся расследованием событий на Украине, Эрик Месе уточнил, что внимание будет уделено не только содержанию видео, но и его подлинности.

«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», - сообщил он в ходе пресс-конференции в Киеве.

Кадры, на которых украинские националисты расстреливают безоружных военнослужащих ВС РФ, которые сдались в плен, были опубликованы в Сети 18 ноября.

В Минобороны России в тот же день заявили, что убийство, которое «выродки ВСУ» совершили прямыми выстрелами в голову более десяти российских бойцов, никто не сможет представить как исключение.