Новак назвал театром абсурда действия Польши на нефтегазовом рынке

Москва неоднократно заявляла, что не собирается поставлять энергоресурсы в те страны, которые присоединятся к ценовому потолку на газ и нефть из России.

© Фото: Boris Babanov, RussianLook, GlobalLookPress

Планы Польши по закупке российской нефти в 2023 году являются театром абсурда. Таким мнением поделился вице-премьер России Александр Новак. Дело в том, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку на поставку трех миллионов тонн нефти в 2023 году, несмотря на озвученные ранее планы официальной Варшавы отказаться от таких закупок.

«Это мы из СМИ только смотрим. Мы считаем, что это театр абсурда - то, чем они занимаются», - приводит ТАСС заявление Новака.

Накануне обозреватель газеты Oil Price Ирина Слав предположила, что введение потолка цен на нефть принесет выгоду России. Обсуждаемая сейчас в ЕС предельная стоимость российской нефти, равная $65 за баррель, сопоставима с нынешними ценами. Таким образом российские поставщики ресурса, согласившись поставлять его по данной цене, не проиграют, считает она.