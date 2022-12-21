В стране и мире Рогов: на подконтрольной Киеву части Запорожья объявлена воздушная тревога Марина Крижановская Есть вероятность, что взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья. © Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Воздушная тревога звучит в Запорожской области, подконтрольной киевским властям. Местные жители сообщают о прогремевших по меньшей мере трех взрывах. Информацию опубликовал член главного совет администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе. По предварительной информации, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья», - написал он в Telegram-канале. Ранее в ноябре при взрыве в Запорожье повреждены цеха завода «Мотор Сич». В частности, были повреждены склад боеприпасов украинских боевиков и производственные цена ремонта авиатехники. Экспертное мнение и аналитика