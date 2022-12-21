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Рогов: на подконтрольной Киеву части Запорожья объявлена воздушная тревога

Марина Крижановская
04:03 21.12.2022
Есть вероятность, что взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья.
Рогов: на подконтрольной Киеву части Запорожья объявлена воздушная тревога
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress
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Воздушная тревога звучит в Запорожской области, подконтрольной киевским властям. Местные жители сообщают о прогремевших по меньшей мере трех взрывах. Информацию опубликовал член главного совет администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе. По предварительной информации, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья», - написал он в Telegram-канале.

Ранее в ноябре при взрыве в Запорожье повреждены цеха завода «Мотор Сич». В частности, были повреждены склад боеприпасов украинских боевиков и производственные цена ремонта авиатехники.

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