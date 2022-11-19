Рогов: в Запорожье при взрыве повреждены цеха завода «Мотор Сич»

На предприятии производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников.

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В Шевченковском районе Запорожья из-за взрыва повреждены склад боеприпасов украинских боевиков и производственные цена ремонта авиатехники на заводе «Мотор Сич». Об этом сегодня заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что на предприятии производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников. Их устанавливают на турецкие Bayraktar и Akinci. Также на заводе собирали двигатели для самолетов и вертолетов, а также ремонтировали боевую технику.

Напомним, накануне поздно вечером в Запорожье прогремели взрывы. Подконтрольные киевскому режиму местные власти заявили о повреждении объекта промышленной инфраструктуры, но не уточнили какого.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Они пытаются ликвидировать пожар.