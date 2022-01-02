«С Новым годом, братья»: украинского футболиста затравили за поздравление россиян

Украинцы затравили бывшего футболиста молодежной сборной своей страны и экс-игрока российского «Амкара» Олега Мищенко, который обратился к россиянам с поздравлениями в Новый год. Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram фрагмент новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

«С Новым годом, братья», - подписал Мищенко пост в Сети, адресовав поздравления своим российским одноклубникам по «Амкару».

Первыми на сообщение футболиста отреагировали украинские журналисты, которые принялись его оскорблять, пишет РИА Новости. Позже к ним подключились другие граждане Украины. Некоторые называли «позором» и «предательством» поступок Мищенко. Сам он на произошедшее никак не отреагировал. В настоящее время его страница в Instagram закрыта.

Это не первый случай, когда украинские спортсмены становятся объектами травли у себя на родине. Ранее похожая ситуация произошла с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. На Олимпиаде в Токио 7 августа Магучих завоевала бронзовую медаль, Ласицкене - золотую. Позже появилась фотография, на которой две спортсменки обнимаются.