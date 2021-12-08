В Хабаровском крае стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку
В Николаевске-на-Амуре бродячие собаки напали на малолетнего ребенка. Пострадавшая девочка госпитализирована в медицинское учреждение. По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Мама пострадавшего ребенка Ирина Ковалик рассказала «Звезде» о случившемся.
«Вера утром, 6 декабря, пошла в магазин. Магазин находится в 10 минутах от нас - на территории хлебозавода. Как рассказала дочка, она шла и ехал трактор, за которым бежали собаки. Они живут на территории хлебозавода. Потом они увидели ее, начали лаять, на нее бросаться, она начала кричать и звать на помощь. Но там мало людей. Потом ехала машина, вышли двое мужчин, они ее защитили. И они же и привезли ее в больницу. У нее рваные раны, очень сильные. До приезда скорой, я снимала с нее вещи с кусками мяса», - сказала мама пострадавшей девочки.
Она добавила, что девочка до приезда скорой несколько раз теряла сознание.