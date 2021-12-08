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В Хабаровском крае стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку

Кира Карон
09:05 08.12.2021
Пострадавшая девочка госпитализирована в медицинское учреждение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: John Daniels, Globallookpress
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В Николаевске-на-Амуре бродячие собаки напали на малолетнего ребенка. Пострадавшая девочка госпитализирована в медицинское учреждение. По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Мама пострадавшего ребенка Ирина Ковалик рассказала «Звезде» о случившемся.

«Вера утром, 6 декабря, пошла в магазин. Магазин находится в 10 минутах от нас - на территории хлебозавода. Как рассказала дочка, она шла и ехал трактор, за которым бежали собаки. Они живут на территории хлебозавода. Потом они увидели ее, начали лаять, на нее бросаться, она начала кричать и звать на помощь. Но там мало людей. Потом ехала машина, вышли двое мужчин, они ее защитили. И они же и привезли ее в больницу. У нее рваные раны, очень сильные. До приезда скорой, я снимала с нее вещи с кусками мяса», - сказала мама пострадавшей девочки.

Она добавила, что девочка до приезда скорой несколько раз теряла сознание.

© ТРК "Звезда"

«Два раза теряла сознание. Я ее просила петь, разговаривать, чтобы отвлекалась и пришла в себя немного. Она спела мне спела песню Божья коровка. Так мы ждали скорую», - добавила женщина.

Также Ковалик рассказала, через какое время планируется выписка ее дочки после нападения стаи собак.

«Каждые полчаса разговариваем с ней. Делали перевязки ей. Врач сказал, что ей нужно больше двигаться. Неделю она будет лежать точно. Она боится. Она по натуре у меня боец. Пытается меня развеселить. Старается меня поддерживать. Я к ней прихожу каждый день. Вчера, она плакала, потому что нужно было ехать домой. А там автобус, где как раз хлебозавод», - уточнила Ковалик.

По словам мамы пострадавшего ребенка, неделю назад произошел такой же случай с другим ребенком. Через дорогу, где находится магазин, есть коррекционная школа.

«Со мной сегодня женщина связалась. Там же рядом, где все это произошло, там через дорогу находится коррекционная школа. Дети бегают туда за булочками в магазин. Мне мама ребенка позвонила из школы и сказала, что ее ребенка тоже неделю назад покусали собаки, они лечатся. И сейчас собирают документы на суд», - заключила Ирина Ковалик.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев случившегося.

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