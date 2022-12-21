В Калифорнии землетрясение унесло жизни двух человек

Вместе с тем не менее 70 тысяч домов и предприятий остались без электричества.

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Не менее 70 тысяч домов и предприятий остались без электричества в Калифорнии. Причиной тому послужило произошедшее во вторник землетрясение.

Также его жертвами стали двое погибших граждан, еще 11 пострадали. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса местного шерифа.

Магнитуда землетрясения составила 6,4. Очаг залегал на глубине 16,1 километр, эпицентр был в 21,6 километрах северо-западнее города Фортуна. Проводится оценка причиненного природным явлением ущерба.

В конце ноября около 100 детей в возрасте до 15 лет погибли в результате землетрясения в Индонезии. Тогда ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций. - Прим. ред.) подтвердил их гибель. Всего жертвами происшествия стали 310 человек.