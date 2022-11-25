ЮНИСЕФ подтвердил гибель 100 детей после землетрясения в Индонезии

По данным организации, дети составили треть от общего числа погибших в землетрясении.

© Фото: Veri Sanovri, XinHua, Globallookpress

В Индонезии после землетрясения погибли 100 детей в возрасте до 15 лет. Гибель детей подтверждает Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Напомним, 21 ноября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Жертвами происшествия стали 310 человек.

«ЮНИСЕФ готов оказать любую дополнительную поддержку правительству Индонезии, которая может понадобиться для защиты детей в это трудное время», - приводит РИА Новости сообщение фонда.

Так, ЮНИСЕФ пояснил, что дети составили треть от общего числа погибших. Вместе с тем фонд указал, что в зоне землетрясения получили повреждения 45 школ, 18 учеников и пять учителей погибли, 267 учеников и 10 учителей пострадали.

Ранее на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. По данным турецких властей, жертв в результате землетрясения нет.