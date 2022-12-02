Кравцов: раздел про СВО включат в школьные учебники истории
Уже в новых программах по истории новые разделы в обязательном порядке есть.
© Фото: Антон Уницын, РИА Новости
В России раздел про специальную военную операцию включат в школьные учебники истории. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть», - передает РИА Новости слова чиновника.
Сергей Кравцов отметили, что им подписаны единые программы. Сейчас они направлены в Министерство юстиции.
Напомним, в России хотят ввести изучение истории с первого класса. С какого года это произойдет, неизвестно.