В стране и мире Кравцов: раздел про СВО включат в школьные учебники истории Сергей Лебедев Уже в новых программах по истории новые разделы в обязательном порядке есть. © Фото: Антон Уницын, РИА Новости Читайте нас на: В России раздел про специальную военную операцию включат в школьные учебники истории. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть», - передает РИА Новости слова чиновника. Сергей Кравцов отметили, что им подписаны единые программы. Сейчас они направлены в Министерство юстиции. Напомним, в России хотят ввести изучение истории с первого класса. С какого года это произойдет, неизвестно. Экспертное мнение и аналитика