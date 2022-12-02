Творец Победы: в Москве отметили 125 лет со дня рождения маршала Баграмяна

Легендарный советский военачальник маршал Иван Баграмян родился 2 декабря 1897 года. В годы Великой Отечественной войны он внес значительный вклад в разгром фашистских войск в Прибалтике.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве отметили 125 лет со дня рождения выдающегося советского полководца, маршала Ивана Баграмяна. Сегодня состоялось возложение цветов к месту захоронения военачальника у Кремлевской стены.

В торжественной церемонии приняли участие родственники маршала, представители Вооруженных сил России и Фонда памяти полководцев Победы. В годы Великой Отечественной войны Баграмян внес большой вклад в разгром фашистских войск в Прибалтике. Под его руководством был разработан план боевых действий по взятию Кенигсберга.

После войны продолжил военную карьеру, занимал пост замминистра обороны СССР. Он разработал план по переброске советских ракет на Кубу и добился централизации всей системы тыла вооруженных сил страны.

Ранее в Москве в выставочном зале федеральных архивов открылась экспозиция, которая посвящена самым трудным месяцам Великой Отечественной войны.