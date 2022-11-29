Когда на самом деле началась война: в Москве открылась выставка с уникальными архивами о ВОВ

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В Москве в выставочном зале федеральных архивов открылась экспозиция, которая посвящена самым трудным месяцам Великой Отечественной войны. Среди исторических бумаг есть и сенсационные. Глядя на эти разноцветные пестрые рисунки непросто догадаться, что на них изображено. Оказывается, что именно так во время обороны столицы выглядел Московский Кремль. Все было раскрашено согласно этим подлинным архивным эскизам. Чтобы с высоты, либо в бинокль было похоже на обычный квартал городской застройки.

«Вся нижняя часть закрашена под трех-четырех этажные здания, а сами колокольни закрашивались в серый и черный цвета, чтобы не бросались в глаза. Нет, конечно, никакого сияния церковных куполов», - объяснил научный руководитель проекта Андрей Сорокин.

Такой камуфляж вместе с развитой системой ПВО помог Кремлю избежать разрушений. В ответ на бомбардировку Москвы, 8 августа 1941 года наша авиация уже бомбила Берлин. В тот же день вышел приказ за личной подписью Сталина - выдать каждому члену экипажа по две тысячи рублей. По тем временам на эти деньги можно было купить мотоцикл. Из других документов начального периода войны можно отметить письмо директора завода ГАЗ Сталину, где он просит отменить мобилизацию одной тысячи рабочих. Есть и ответ Верховного главнокомандующего.

«Удовлетворить вашу просьбу не можем, наймите женщин вместо уходящих в армию мужчин», - говорится в архивных документах.

И почти сенсационное документальное открытие.

«Война началась, всегда по советской историографии, в 4 часа утра. Вот здесь документы показывают, что в 3:15 ночи началась бомбежка советских городов. На самом деле она началась на 45 минут раньше», - заявил глава Росархива Андрей Артизов.

Журнал посещений Сталина развенчивает миф о том, что «вождь» был растерян и подавлен, узнав о нападении Гитлера. На переживания времени не было - работа в его кабинете кипела. 22 июня он принял три десятка человек из высшего руководства страны. Причем первый - народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов - пришел к нему в 5:45 утра.

Среди представленных на выставке документов есть тот, на который нужно обратить особое внимание. Речь товарища Сталина, обращение к народу, первая с момента начала войны от 3 июля 1941 года. Написано карандашом от руки, видны пометки. Очень символично сейчас выглядит знак Z. Тогда в рукописном тексте он обозначал начало абзаца. И здесь можно не только прочитать эту речь, но и послушать с помощью специального монофона. А рассекреченные документы из архивов Службы внешней разведки (СБУ) в наше время имеют особую ценность и смысл. В них описываются зверства украинских националистов и их тесная связь с фашистами.

«Этот миф, что украинские националисты боролись за свою свободную родину и от нацистов и от коммунистов - все ерунда. На соглашательство шли с нацистами и они им оружие поставляли и переговоры они вели и совместные боевые действия», - объяснила куратор выставки Анна Кочетова.

Отдельная тема выставки - взаимоотношения СССР с союзниками, которые никак не желали открывать второй фронт, хотя у них были все возможности для этого. Об этом свидетельствует секретный меморандум лорда Бивербрука, добытый нашими разведчиками. В нем член военного кабинета Великобритании критикует руководство своей страны за бездействие и трусость.

«Про своих командиров говорит, что начальники нашего штаба хотят выждать последний момент, когда будет пришита последняя пуговица на последней гамаше и только тогда мы предпримем наступление», - добавила Кочетова.

В представленных документах показана и совсем иная ранее неизвестная сторона Лэндлиза - военной помощи со стороны Англии и США.

«Было большое количество брака, иногда самолеты поставлялись не те, которые мы просили. Существуют записки комиссии по приему, где они указывают, что самолеты прибыли, но пропеллеры не вертятся», - рассказала куратор выставки Анна Кочетова.

Фрагмент из фильма «Разгром немецких войск под Москвой». В 1943 году он получил американскую премию «Оскар». Помимо ценных исторических документов создатели выставки собрали редкие кадры кинохроники и трофейные фотографии. Все это, включая военные карты и аудиозаписи, можно увидеть также и на сайте Росархива.