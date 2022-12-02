Взрыв прогремел в черноморском порту на севере Турции

Причины взрыва, после которого вспыхнул пожар, пока неизвестны. На месте происшествия работают пожарные службы.

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Взрыв прогремел в порту Самсун на побережье Черного моря в северной части Турции, передает телеканал CNN Turk.

Как отмечается, после взрыва начался пожар. В настоящее время неизвестно, что стало причиной произошедшего. На место ЧП отправились пожарные машины.

Самсун является крупным портом на побережье Черного моря. Из этой точки осуществляются грузоперевозки в ряд государств, в том числе в Российскую Федерацию.

В середине прошлого месяца в Стамбуле произошел теракт. Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль в центре города. Жертвами произошедшего стали шесть человек, еще 81 человек получил травмы.