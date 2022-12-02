Reuters: Airbus планирует полностью отказаться от титана из России

Компания нарастила закупки металла в США и Японии.

© Фото: Christoph Schmidt, dpa, GlobalLookPress

Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus решила отказаться от использования российского титана. Это планируется сделать в течение нескольких месяцев. Об этом заявил генеральный директор Airbus Defence and Space Майкл Шелхорн.

«В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — цитирует Reuters слова Шелхорна.

Он добавил, что компания уже отказалась от российского титана при производстве военных самолетов. Airbus нарастил закупки металла в США и Японии.

Напомним, ранее стало известно, что Лондонская биржа металлов не намерена ограничивать поставки металлов из России. Опрос участников рынка показал, что введение запрета на российские поставки будет слишком сложным процессом.