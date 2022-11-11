Лондонская биржа металлов не будет вводить запрет на поставки из России

LME решила не вводить ограничения на поставки металлов из РФ.

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Лондонская биржа металлов (LME) не имеет намерения ограничивать поставки металлов из Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения организации.

Как указали в LME, опрос участников рынка показал, что введение запрета на российские поставки будет слишком сложным процессом.

«LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», - передает заявление биржи РИА Новости.

Ранее международная пресса опубликовала мнение экспертов, полагающих, что введение потолка цен на нефть из РФ может привести к кризисной ситуации с танкерами. При подобном повороте событий уже груженые суда останутся в море без страховки и желающих получить груз.