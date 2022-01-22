Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рогозин: повышенный уровень опасности в Байконуре планируется отменить 24 января

Марина Крижановская
01:39 22.01.2022
Дмитрий Рогозин предположил, что перед первым в 2022 году запуском с Байконура ситуация останется стабильной и безопасной.
Рогозин: повышенный уровень опасности в Байконуре планируется отменить 24 января
© Фото: roscosmos.ru
Читайте нас на:

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что 24 января планируется отменить введенный ранее повышенный уровень террористической опасности в казахстанском городе Байконуре. Он был установлен по причине угрозы теракта.

«В городе Байконур и на космодроме все спокойно. Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее "синий" уровень террористической опасности. Надеюсь, что перед первым в этом году космическим пуском (15.02.) Байконур сумеет сохранить в Казахстане статус региона безопасности и межнационального мира», - написал Рогозин в своем Telegram.

Ранее сообщалось об объявлении повышенного уровня террористической опасности в Байконуре. Сообщалось, что режим повышенной террористической опасности будет действовать до 3 февраля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:14 В стране и мире
Видео
«Якобы убили пол Шри-Ланки»: россиянин рассказал о неожиданном обвинении в браконьерстве
23:50 В стране и мире
Украина ввела санкции против Артемия Лебедева
21:40 В стране и мире
СМИ сообщили, что Леонида Куравлева перевели в хоспис
20:47 В стране и мире
В Госавтоинспекции раскрыли детали массового ДТП на Киевском шоссе
18:12 В стране и мире
Видео
Суд арестовал замглавы Минтранса по делу о мошенничестве
Популярное
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.