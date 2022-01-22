В стране и мире Рогозин: повышенный уровень опасности в Байконуре планируется отменить 24 января Марина Крижановская Дмитрий Рогозин предположил, что перед первым в 2022 году запуском с Байконура ситуация останется стабильной и безопасной. © Фото: roscosmos.ru Читайте нас на: Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что 24 января планируется отменить введенный ранее повышенный уровень террористической опасности в казахстанском городе Байконуре. Он был установлен по причине угрозы теракта. «В городе Байконур и на космодроме все спокойно. Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее "синий" уровень террористической опасности. Надеюсь, что перед первым в этом году космическим пуском (15.02.) Байконур сумеет сохранить в Казахстане статус региона безопасности и межнационального мира», - написал Рогозин в своем Telegram. Ранее сообщалось об объявлении повышенного уровня террористической опасности в Байконуре. Сообщалось, что режим повышенной террористической опасности будет действовать до 3 февраля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика