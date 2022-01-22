В стране и мире Опубликовано видео горящего в США каньона Пало-Колорадо Алиса Кононенко Сообщается об эвакуации людей из зоны ЧП. © Видео: Facebook Kate Novoa, facebook Annie Haven © Фото: Facebook Kate Novoa Читайте нас на: В социальных сетях появилось видео крупного пожара, предположительно в каньоне Пало-Колорадо. На кадрах можно видеть, что площадь возгорания огромна, работают спасательные службы. Сообщается, что в зоне ЧП проходит эвакуация людей. Ранее в Нью-Йорке произошел самый крупный пожар за 30 лет. В результате возгорания жилого дома погибли почти 20 человек, более 30 человек попали в медучреждения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика