Опубликовано видео горящего в США каньона Пало-Колорадо
Сообщается об эвакуации людей из зоны ЧП.
© Видео: Facebook Kate Novoa, facebook Annie Haven © Фото: Facebook Kate Novoa
В социальных сетях появилось видео крупного пожара, предположительно в каньоне Пало-Колорадо.
На кадрах можно видеть, что площадь возгорания огромна, работают спасательные службы.
Сообщается, что в зоне ЧП проходит эвакуация людей.
Ранее в Нью-Йорке произошел самый крупный пожар за 30 лет. В результате возгорания жилого дома погибли почти 20 человек, более 30 человек попали в медучреждения.