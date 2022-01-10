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Названа причина крупнейшего за последние 30 лет пожара в Нью-Йорке

Роман Захаров
03:03 10.01.2022
В результате пожара погибли почти 20 человек, более 30 человек сейчас находятся в больницах.
Названа причина крупнейшего за последние 30 лет пожара в Нью-Йорке
© Фото: @FDNY, Twitter
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Причиной крупного пожара в жилом доме в Нью-Йорке, жертвами которого стали 19 человек, является неисправный электрообогреватель. Об этом рассказал шеф пожарного управления города Дэниэл Найгро.

«Этот пожар начался в квартире, в спальне из-за неисправного электрообогревателя. Это и стало причиной возгорания. Дверь в квартиру оставалась, к несчастью, открытой, когда хозяева ушли. Дым распространился по зданию. Таким образом, мы имеем колоссальную потерю жизней», - приводит РИА Новости слова Найгро.

Пожар начался в воскресенье, 9 января, в 11:00 по местному времени в районе Бронкс. Позже мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что в результате возгорания погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Более 30 человек сейчас находятся в больницах.

По заявлениям властей Нью-Йорка, этот пожар стал сильнейшим в городе за последние 30 лет.

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