Названа причина крупнейшего за последние 30 лет пожара в Нью-Йорке

Причиной крупного пожара в жилом доме в Нью-Йорке, жертвами которого стали 19 человек, является неисправный электрообогреватель. Об этом рассказал шеф пожарного управления города Дэниэл Найгро.

«Этот пожар начался в квартире, в спальне из-за неисправного электрообогревателя. Это и стало причиной возгорания. Дверь в квартиру оставалась, к несчастью, открытой, когда хозяева ушли. Дым распространился по зданию. Таким образом, мы имеем колоссальную потерю жизней», - приводит РИА Новости слова Найгро.

Пожар начался в воскресенье, 9 января, в 11:00 по местному времени в районе Бронкс. Позже мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что в результате возгорания погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Более 30 человек сейчас находятся в больницах.

По заявлениям властей Нью-Йорка, этот пожар стал сильнейшим в городе за последние 30 лет.