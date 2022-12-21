В стране и мире Путин обсудил с госсекретарем Союзного государства ближайшие планы Анастасия Бобылева Он также поинтересовался, чем Россия может помочь в рамках поставленных задач. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Президента России Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле. Он попросил Мезенцева рассказать о реализации намеченных ранее планов. «Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решении задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии», - заявил президент и спросил, чем он может помочь в выполнении важных задач. Ранее Мезенцев заявил, что совместная коллегия МИД РФ и Белоруссии, отложенная из-за смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея, состоится в ближайшее время. Дипломат скоропостижно скончался 26 ноября 2022 года в возрасте 64 лет в Минске. Экспертное мнение и аналитика