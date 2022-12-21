Сыну болгарского посла не предоставили сопровождающего в аэропорту, назвав Болгарию Россией
Двенадцатилетний сын болгарского посла не смог улететь домой на рождественские праздники, потому что в авиакомпании Lufthansa Болгарию перепутали с Россией.
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Сын посла Болгарии в США Георгия Панайотова не смог улететь домой на праздники из-за того, что германская авиакомпания Lufthansa перепутала республику с Россией. Об этом сообщил сам Панайотов.
Его 12-летнему сыну отказались предоставить сопровождающего для полета. Это объяснили тем, что «Болгария - часть РФ».
Ранее в Болгарии возмутились поведением недовольных условиями проживания украинских беженцев. Жители страны предложили всем, кого не устраивают условия, возвращаться на родину.