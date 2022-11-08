Болгары возмутились поведением недовольных условиями проживания украинских беженцев

По данным болгарского портала, украинские беженцы утверждают, что не хотят оставаться в тесных фургонах, где отсутствуют элементарные бытовые условия и нет доступа к медпомощи.

© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Жители Болгарии выразили недовольство из-за появившейся в прессе информации о группе из 35 украинских беженцев, переведенных в буферный центр в Елхово, которым не понравились условия проживания. В материале отмечалось, что украинцы, выселенные из отелей, останутся в лагере в буферном центре в Елхово до того момента, пока для них не найдут места на государственных базах отдыха.

Как пишет портал Dnes.dir.bg, украинские беженцы утверждают, что не хотят оставаться в тесных фургонах, где отсутствуют элементарные бытовые условия и нет доступа к медпомощи.

«Тесно им - пусть возвращаются на Украину. Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья», - пишет пользователь. «Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются, а они на каком основании претензии предъявляют? Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой – все. А не отели, интернет, сауна или джакузи», - негодует другой читатель.

Ранее супружескую пару пенсионного возраста задержали в международном аэропорту Кишинева за контрабанду валюты.