Путин назвал перспективным сотрудничество с Белоруссией в микроэлектронике

Путин отметил, что у Белоруссии есть неплохие заделы в области производства микроэлектроники.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у Белоруссии есть неплохие заделы в области производства микроэлектроники, этот потенциал остался еще с советских времен и с тех пор еще развивался.

«В Белоруссии есть заделы неплохие, кое-что еще осталось, не растворилось в советских времен, а наоборот, развивалось благодаря усилиям руководства республики», - сказал Путин в ходе встречи с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Владимир Путин добавил, что белорусский президент Александр Лукашенко всегда уделяет этому внимание.

«У нас на уровне министерств и ведомств идет проработка. Больше того: наше правительство считает, что там действительно перспективные направления», - добавил президент России.

Напомним, лидер российского государства провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. В ходе встречи были обсуждены ближайшие планы.