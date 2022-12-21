Националисты обстреляли из РСЗО ТЦ «Донецк сити» и гостиницу «Шахтар плаза»

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ТЦ «Донецк сити», спорткомплекс «Олимпийский» и гостиница «Шахтар плаза» в Донецке попали под обстрел боевиков. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В 20:07 из н. п. Орловка было выпущено 12 ракет из РСЗО. Очевидцы сообщают о прилетах по пр. Титова, возле "Шахтар плазы", «Донецк Сити», РСК «Олимпийский»», - говорится в сообщении мэра.

Регулярные обстрелы националистов вредят инфраструктуре города, разрушают здания, а иногда и забирают жизни мирных жителей. Так, недавно в результате удара оказались повреждены здание церкви и шесть жилых домов, а также линия электропередачи и газовая труба.