«Содрогнулось все»: жительница рассказала об обстреле Пролетарского района Донецка

В результате повреждены здание церкви и шесть жилых домов, а также линия электропередачи и газовая труба.

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Вооруженные формирования Украины обстреляли ночью Пролетарский район Донецка из реактивной артиллерии. Местные жители рассказали «Звезде» подробности удара.

«В 2.23 ночи. Подскочила на кровати. Ужас какой-то, содрогнулось все. Сижу и жду, думаю, в коридор бежать или следующий будет прилет. Одному Богу известно. Слава Богу, ничего больше не было. Кошмар какой-то», - поделилась местная жительница.

В результате обстрела повреждены здание церкви и шесть жилых домов, а также линия электропередачи и газовая труба.

«У нас во двор прилетела какая-то ракета, повредила гаражи сильно. У девочки пробило насквозь квартиру. В гараже у меня стояла машина, тоже все побило», - рассказала еще одна женщина.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что были повреждены шесть многоквартирных домов на улицах Армавирской и Литке и церковь Христа Спасителя.