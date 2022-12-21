«Содрогнулось все»: жительница рассказала об обстреле Пролетарского района Донецка
Вооруженные формирования Украины обстреляли ночью Пролетарский район Донецка из реактивной артиллерии. Местные жители рассказали «Звезде» подробности удара.
«В 2.23 ночи. Подскочила на кровати. Ужас какой-то, содрогнулось все. Сижу и жду, думаю, в коридор бежать или следующий будет прилет. Одному Богу известно. Слава Богу, ничего больше не было. Кошмар какой-то», - поделилась местная жительница.
В результате обстрела повреждены здание церкви и шесть жилых домов, а также линия электропередачи и газовая труба.
«У нас во двор прилетела какая-то ракета, повредила гаражи сильно. У девочки пробило насквозь квартиру. В гараже у меня стояла машина, тоже все побило», - рассказала еще одна женщина.
В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что были повреждены шесть многоквартирных домов на улицах Армавирской и Литке и церковь Христа Спасителя.