ЕС направил Киеву почти 20 млрд евро в качестве финансовой помощи в 2022 году

Кроме того, из итогового заявления участников прошедшего саммита следует, что Евросоюз решил нарастить военную поддержку киевского режима.

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В 2022 году Европейский союз направил Украине порядка 19,7 миллиарда евро в качестве финансовой помощи, при этом ЕС продолжит оказывать поддержку киевским властям, сколько понадобится. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько понадобится. ЕС поддержал Украину в этом году на 19,7 млрд евро», - передает ее слова ТАСС.

Кроме того, из итогового заявления участников прошедшего саммита следует, что Евросоюз решил нарастить военную поддержку киевского режима, в частности по средствам противовоздушной обороны и разминированию.

«Европейский союз остается привержен предоставлению политической и военной поддержки Украине, в том числе через Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной поддержке Украины, а также путем наращивания двусторонних поставок, в частности средств ПВО и разминирования», - говорится в документе.

Также на пресс-конференции после саммита ЕС выступил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, который заявил, что Европейский фонд мира будет увеличен на два миллиарда евро для оказания военной поддержки Украине. Он отметил, что страны Европы будут поддерживать Киев «в политическом, гуманитарном, финансовом плане и поставками оружия до тех пор, пока это необходимо».