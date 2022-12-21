Кандидатура Линн Трейси на пост посла США в РФ одобрена Сенатом

Она станет первой в истории женщиной на этой должности.

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Сотрудница госдепартамента США Линн Трейси была утверждена Сенатом на должность посла США в России. Ее кандидатура была выбрала американским президентом Джо Байденом, и уже 55 из 100 членов нижней палаты конгресса проголосовали «за».

Трейси уже работала в Москве в 2014-2017 годах в качестве замглавы дипломатической миссии, а до последнего времени она была послом Соединенных Штатов в Армении. В России одобрили ее кандидатуру.

Трейси будет первой женщиной на этом посту в истории.

Ранее на одном из выступлений Линн Трейси поделилась, что хотела бы расширения двусторонних каналов между Вашингтоном и Москвой.