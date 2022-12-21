Кандидатура Линн Трейси на пост посла США в РФ одобрена Сенатом
Она станет первой в истории женщиной на этой должности.
© Фото: Асатур Есаянц РИА Новости
Сотрудница госдепартамента США Линн Трейси была утверждена Сенатом на должность посла США в России. Ее кандидатура была выбрала американским президентом Джо Байденом, и уже 55 из 100 членов нижней палаты конгресса проголосовали «за».
Трейси уже работала в Москве в 2014-2017 годах в качестве замглавы дипломатической миссии, а до последнего времени она была послом Соединенных Штатов в Армении. В России одобрили ее кандидатуру.
Трейси будет первой женщиной на этом посту в истории.
Ранее на одном из выступлений Линн Трейси поделилась, что хотела бы расширения двусторонних каналов между Вашингтоном и Москвой.