Кандидат в послы США в РФ рассказала, чего ждет от отношений между странами

Надежду на расширение двухсторонних каналов связи она выразила в среду на слушаниях, посвященных своему назначению.

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Кандидат в послы США в РФ Линн Трейси, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, выразила надежду на расширение двухсторонних каналов связи. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, слушания, связанные с назначением Линн Трейси на пост посла в РФ, прошли в среду.

Также дипломат упомянула свой опыт работы в Москве. В 2014-2017 она была заместителем Джона Теффта, занимавшего пост американского посла в России в то время. По словам Трейси, информацией о каналах связи, сохранившихся в российской столице с тех времен, с ней поделился экс-глава дипмиссии США в РФ Джон Салливан.

«Он рассказал мне о некоторых каналах, но довольно ограниченных каналах связи. И еще у меня сложилось впечатление, что некоторые из тех людей, с которыми он разговаривал, общаются с должностными лицами, которые работают здесь, в Вашингтоне», - сказала она.

Кроме этого, Трейси пообещала приложить все усилия для поддержки здоровья и благополучия задержанных в России американских граждан.

Ранее посол РФ в Соединенных штатах Анатолий Антонов сообщил, что уже ожидает назначения нового представителя США в Москве. Он также выразил надежду, что после этого дипломатические отношения двух стран заработают в полную силу.