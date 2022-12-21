Шойгу: движение «Юнармия» охватило более 1,2 миллиона человек

Он добавил, что центры начальной военной подготовки должны стать основой НВП в стране.

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Военно-патриотическое движение «Юнармия» распространилось на все регионы России, в нем приняли участие более 1,2 миллиона детей. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжена системная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ее ядром является движение "Юнармия", которое уже охватило все регионы России и объединило более 1 млн 251 тыс. детей и подростков», - приводит его слова ТАСС.

Шойгу отметил, что в центрах «Авангард» уже более 150 тысяч старшеклассников прошли подготовку. Он считает, что такие центры должны стать основой начальной военной подготовки в России.

Ранее юнармейцы Ростова-на-Дону написали более 5 000 писем и открыток для бойцов в зоне СВО.