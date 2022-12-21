Владимир Путин начал совещание Совбеза РФ с обсуждения внешней политики России
Первым докладчиком стал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами Совета безопасности страны. Он предложил, согласно плану, обсудить концепцию внешней политики России.
«Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик - министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров», - начал он.
Ранее президент обсудил с членами Совбеза РФ взаимодействие с соседними государствами. На совещании 15 декабря были рассмотрены вопросы безопасности и сотрудничества с соседями по значимым направлениям.