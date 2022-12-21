Евменов: за прошедший год российский флот выполнил все поставленные задачи

Он отметил, что в этом году моряки выполнили ряд важнейших задач: они сражались в зоне СВО, а также провели совместные учения с коллегами из трех других стран.

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Российский флот в 2022 году выполнил все важнейшие задачи и не собирается останавливаться на достигнутом в дальнейшем. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал о проделанной работе, а также о планах моряков на следующий год.

Он отметил роль личного состава в выполнении задач.

«Техника не подвела, но в первую очередь это личный состав. Личный состав показал в этом году высокий профессионализм, мужество, особенно при выполнении задач специальной военной операции», - подчеркнул он.

Ожидается, что в следующем году флот получит атомные стратегические подводные крейсера, многоцелевые подводные лодки и корабли океанской зоны, суда обеспечения. Также, по словам Евменова, планируется продолжить совместные учения с другими странами.

В этом году подобные учения проводились трижды, добавил главнокомандующий ВМФ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о заслугах морпехов в зоне СВО. Многие бойцы были удостоены государственных наград за время проведения спецоперации.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов