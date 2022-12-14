Призер Олимпиады Емелин оценил заявление главы Олимпийского комитета США о нейтральном флаге

Борец Сергей Емелин отметил, что, несмотря ни на что, российская сборная продолжает подготовку под руководством Федерации спортивной борьбы России, подчеркнув, что спортсмены прошли все запланированные сборы.

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Российский борец классического стиля, бронзовый призер Олимпиады в Токио Сергей Емелин в беседе со «Звездой» выразил надежду, что спортсмены из России будут допущены до отборочных этапов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

«После выступления главы Олимпийского комитета США о снятии санкций с российских спортсменов и выступлении без гимна и флага нашей страны хочется сказать, что мы надеемся, что Международный олимпийский комитет полностью снимет санкции с российских спортсменов, и мы будем участвовать полноценно на отборе к Олимпийским играм через чемпионат мира и квалификационные старты», - сказал он.

Также, по словам борца, одним из вариантов является выступление через азиатские страны.

«Мы надеемся, что будем выступать как и прежде и отбираться на Олимпийские игры», - заявил Емелин.

Призер Олимпиады отметил, что, несмотря ни на что, российская сборная продолжает подготовку под руководством Федерации спортивной борьбы России, подчеркнув, что спортсмены прошли все запланированные сборы.

Ранее глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что спортсмены из России должны принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако из-за введенных санкций их выступления не могут проходить под национальным флагом РФ. Она отметила, что возвращение России к участию в соревнованиях важно для олимпийского движения.