Корабль «Прогресс МС-20» увел МКС от космического мусора

Корпорация «Роскосмос» отметила, что всего за время полета станции были проведены 330 коррекций ее орбиты, и 179 из них осуществили с помощью «Прогрессов».

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Российский корабль «Прогресс МС-20» помог МКС уйти от космического мусора. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Российский "Прогресс" увел МКС от "космического мусора". В 16:42 были включены двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20": они проработали 620,6 секунды, и выдали импульс величиной 1 м/с. В результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 км», - пишет компания.

Отмечается, что за время полета на станции провели 330 коррекций высоты ее орбиты, из них 179 были совершены с помощью российских кораблей.

Столкновение с космическим мусором может быть опасно, так как он способен повредить обшивку корабля. Примером этому может стать недавний инцидент с «Союзом МС-22».

Вероятно, именно из-за столкновения с микрометеоритом 15 декабря на нем была повреждена обшивка. Теперь, хоть в «Роскосмосе» и надеются на штатное завершение экспедиции, на всякий случай космонавтов готовятся эвакуировать с помощью «Союза МС-23».